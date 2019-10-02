القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، مساء الإثنين، على منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، الذي شهد إنتر ميلان مواصلة الانتصارات، بفوزه 3-1 على مضيفه سامبدوريا، ليحكم قبضته على الصدارة، محققاً العلامة الكاملة (18 نقطة).
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها إنتر في أول 6 جولات من موسم واحد بالدوري الإيطالي منذ 53 عاماً.
في المقابل تعثر ميلان مجدداً بالخسارة 3-1 أمام ضيفه فيورنتينا، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ16 بجدول الترتيب.
وخسر "الروسونيري" 4 من أول 6 جولات بالموسم، للمرة الأولى منذ 81 عاما.
وواصل يوفنتوس، حامل اللقب، مسلسل الانتصارات بفوزه 2-0 على ضيفه سبال، ليرفع رصيده 16 نقطة في المركز الثاني.
وحقق نابولي فوزاً صعباً على ضيفه بريشيا (2-1)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، متقدماً بفارق نقطة وحيدة على روما صاحب المركز الخامس، الذي فاز 1-0 على مضيفه ليتشي.
"العين الرياضية" تستعرض في الفيديو التالي أبرز أرقام وحقائق الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم تاريخي لإنتر وآخر سلبي لميلان.. حصاد الجولة 6 من الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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