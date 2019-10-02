رقم تاريخي لإنتر وآخر سلبي لميلان.. حصاد الجولة 6 من الدوري الإيطالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، مساء الإثنين، على منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، الذي شهد إنتر ميلان مواصلة الانتصارات، بفوزه 3-1 على مضيفه سامبدوريا، ليحكم قبضته على الصدارة، محققاً العلامة الكاملة (18 نقطة).

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها إنتر في أول 6 جولات من موسم واحد بالدوري الإيطالي منذ 53 عاماً.

في المقابل تعثر ميلان مجدداً بالخسارة 3-1 أمام ضيفه فيورنتينا، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ16 بجدول الترتيب.

وخسر "الروسونيري" 4 من أول 6 جولات بالموسم، للمرة الأولى منذ 81 عاما.

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وواصل يوفنتوس، حامل اللقب، مسلسل الانتصارات بفوزه 2-0 على ضيفه سبال، ليرفع رصيده 16 نقطة في المركز الثاني.

وحقق نابولي فوزاً صعباً على ضيفه بريشيا (2-1)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، متقدماً بفارق نقطة وحيدة على روما صاحب المركز الخامس، الذي فاز 1-0 على مضيفه ليتشي.

"العين الرياضية" تستعرض في الفيديو التالي أبرز أرقام وحقائق الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.