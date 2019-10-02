دوالي الساقين.. 7 أعراض شائعة و3 طرق للعلاج

السمنة وتقدم السن من الأسباب التي تزيد فرص الإصابة بدوالي الساقين

السمنة وتقدم السن من الأسباب التي تزيد فرص الإصابة بدوالي الساقين لأن الشيخوخة تسبب تآكل وتمزق الصمامات في الأوردة، التي تساعد على تنظيم تدفق الدم، لذا يجب الانتباه للعوامل التي تساعد على الإصابة بدوالي الساقين.

قال الدكتور حسين علوان، جراح الأوعية الدموية بمصر: "إن الدوالي تسبب في بعض الحالات الألم ويصبح العلاج ضرورة لتخفيف الأعراض أو التخلص من المضاعفات المصاحبة لها، كتقرحات الساق وتورم أو تغير لون الجلد أو لأسباب تجميلية".





وأشار "علوان" إلى أكثر الأعراض شيوعا لدوالي الساقين ما يلي:



- انتفاخ الوريد وظهوره باللون الأزرق.

- الشعور بثقل الرجل خاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية.

- نزيف المنطقة لفترة أطول من المعتاد في حال تعرضها للجروح أو الضرر.

- توسع الشعيرات الدموية في الساق المصابة، تسبب ظهور الأوردة العنكبوتية.

- انتفاخ الكاحلين.

- تغير لون الجلد للون البني أو الأزرق.

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- الشعور بتقلصات عند الوقوف فجأة.





وينصح "علوان" بالعلاج دون جراحة، حيث يعد ذلك أكثر الطرق المتبعة في علاج الدوالي، ويشمل علاج دوالي الساقين الآتي:

1- العلاج بالليزر.

2- علاج الدوالي بالحقن الرغوي.

3- العلاج بالتصلب (حقن مادة دوائية داخل الأوعية الدموية، ما يسبب انكماشها وتقلصها).

ووجه جراح الأوعية الدموية بعض النصائح للوقاية من دوالي الساقين تتخلص في 4 نقاط وهي:

- عدم الوقوف لفترات طويلة.

- إنقاص الوزن.

- عدم تناول أقراص منع الحمل لفترة طويلة.

- ارتداء الشراب الطبي.