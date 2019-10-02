تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك المانجو

القاهرة - لايف ستايل التشيز كيك أحد أنواع الحلويات الغربية ولكنها يونانية الأصل، وهي تتكون بشكل أساسي من البسكويت والزبدة والجبنة الكريمي، وتختلف نكهتها بحسب الإضافات سواء كانت فواكه أو شيكولاتة أو كراميل حسب الرغبة

المقادير "تكفي 8 أشخاص" الطبقة الأولى: كوب ونصف "150 جرام" بسكويت سادة مطحون

ثلث كوب "80 جرام" زبدة مُذابة الحشو: 1 كوب "115 جرام" سكر أبيض بودرة

كوبان إلا ربع "400 جرام جبنة كريمي

كوب وربع "300 مل" كريمة خفق

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فانيليا سائلة

2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" عصير ليمون

2 حبة مانجو مكعبات Advertisements التزيين: 2 حبة مانجو شرائح قد يهمك أيضاً : تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل تشيز كيك الفراولة بدون فرن

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