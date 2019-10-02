القاهرة - لايف ستايل يحتوي الكيك بالزبيب على العناصر الهامة و اللازمة التي تتوافر في الزبيب مثل الكالسيوم اللازم للعظام و الحديد لعلاج الأنيميا

المقادير

" تكفي 6 أشخاص "

الكيك: 2 كوب كبير دقيق

1 كوب كبير سكر

1/2 كوب كبير زبدة

1/4 كوب كبير لبن سائل

1/4 كوب كبير عصير برتقال

1/4 كوب كبير عين جمل مجروش

1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) بيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ملح

1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) قرفة

1/2 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) زنجبيل

2 بيضة خليط الزبيب: Advertisements 1 كوب كبير زبيب

1/4 كوب كبير عصير برتقال ساخن

1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) قشر برتقال مبشور قد يهمك أيضاً : تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل تشيز كيك الفراولة بدون فرن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل كيك بالزبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.