تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيك الجيلي بالأناناس

القاهرة - لايف ستايل قدمي لأولادك كيك الجيلي بالأناناس اللذيذ والبارد للتخلص من حر الصيف المزعج بهذه الطريقة: المقادير كوب دقيق كوب حليب سائل كوب سكر مطحون ثلاث أرباع كوب زيت عبوة جيلي أناناس 3 بيضات Advertisements 2 ملعقة بيكينج بودر ملعقة صغيرة فانيليا خطوات التحضير نضع الحليب و السكر و الزيت و الجيلي و الفانيليا و تخلط جيداً حتي تصبح مثل الكريمة .

نأخذ من الخليط كوب إلا ربع ونضعه جانباً ثم نضيف البيض إلي باقي الخليط ويقلب جيداً .

نضيف البيكنج بودر إلي الدقيق و ننخلهم ثم نضيفهم بالتدريج لمزيج البيض و نقلب جيداً .

تصب العجينة في صينيه مدهونة بالزيت وتضع بالفرن حتي تنضج .

بعد خروج الكيك من الفرن يتم عمل ثقوب بها بواسطة شوكة و نضع فوقه مزيج الجيلي الذي أخذناه سابقاً علي الوجه و يمكن أن تزين بقطع الأناناس وتقدم . قد يهمك أيضاً : تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عصير الأناناس مع البابايا

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