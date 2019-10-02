تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل بسبوسة الجالكسي

القاهرة - لايف ستايل حضروا البسبوسة بطريقة جديدة ومختلفة لعائلتكم بإضافة شوكولاته جلاكسي، تعرفوا على الطريقة في خطوات بسيطة. المقادير 8

حبات بسكويت الشاي

1/2 كوب سكر أبيض

3 حبات بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا ( ملعقة شاي )

1/2 كوب زيت

1 1/4 كوب دقيق سميد

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر ( ملعقة طعام )

4 حبات جالكسي مكسرة قطع صغيرة أو مبشورة

حليب مكثف ( للتزين)

شوكولاته جلاكسي سائحة (للتزين) خطوات التحضير نحضر كيس ونضع فيه البسكويت ونطحن البسكويت بالطرق عليه. نحضر طبق كبير ونضع فيه البض والسكر والفانيليا والزيت ونضرب الخليط بالمضرب اليدوي الكهربائي حتى تختلط كل المكونات نضيف دقيق السميد والبيكينج باودر للخليط ونستكمل الضرب Advertisements نضيف البسكويت المطحون والجالكسي للخليط المضروب ونقلب باستخدام ملعقة خشبية. نحضر صينية فرن ونفرد فيها خليط بسبوسة الجالكسي ندخل صينية بسبوسة الجالكسي الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نزين وجه بسبوسة الجالكسي بالشوكولاته والحليب المكثف،ثم نقطعها ونقدمها.

سر نجاح تحضير بسبوسة الجالكسي يفضل خلط المكونات السائلة معًا والمكونات الجافة معًا.

فوائد بسبوسة الجالكسي

تناول بسبوسة الجالكسي يزيد من طاقة الجسم

بسبوسة الجالكسي تساعد على الشعور بالاسترخاء

تناول بسبوسة الجالكسي يساعد على قضاء على التعب. قد يهمك أيضاً : تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل البسبوسة في المنزل كالجاهزة

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