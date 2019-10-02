تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل الغريبة ب 4 مكونات

تعتبر الغريبة من حلويات الأساسية في عيد الفطر المبارك ، تعرف على طريقة تحضيرها في المنزل ب4 مكونات فقط ،وتعرف أيضا على سر الحصول على غريبة ناعمة وهشة كما في الخارج

المقادير

*تكفي 8 أشخاص *

2 كوب كبير دقيق أبيض (240 جرام)

1 كوب كبير سمن أو زبد لين (240 جرام )

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

1 بياض بيضة كبيرة

1 كوب كبير سكر بودرة (160 جرام )

فستق أو لوز أو أي نوع من أنواع المكسرات على حسب الرغبة

ملحوظة :

نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير



خطوات التحضير

نحضر وعاء الخلاط ،ونضع فيها السمن و السكر البودرة ،ونثبت المضرب الشبكي على السرعة المتوسطة لمدة 5 دقائق إلى أن يختلط الخليط ويصبح لونه أصفر فاتح

نضيف بياض بيضة واحدة لوعاء الخلاط ونستمر بالضرب حتى يختفي بياض البيض

نغير المضرب الشبكي بمضرب العجين ثم نضيف الدقيق أبيض و الملح ونستمر في الضرب على السرعة المتوسطة لمدة دقيقتين حتى نحصل على عجينة لينة وطرية

نخرج العجينة من وعاء الخلاط ونتركها لمدة ساعة لترتاح

نبدأ في تشكيل العجين على شكل كرات ونضع في منتصف كل كرة أي نوع من أنواع المكسرات على حسب الرغبة ،ثم نرص كرات العجين على صينية مع ترك مسافة بين كل كرة وآخرى

ندخل الصينية الفرن لمدة 10 دقائق ، مع ملاحظة عدم تغير لون الغريبة وأن تبقى بيضاء

بعد إخراج الغريبة من الفرن نتركها حتى تبرد تمامًا

الآن الغريبة جاهزة للتقديم بجانب الشاي ، ومن الأفضل تركها من يومين إلى ثلاثة حتى تصبح هشة



سر نجاح الغريبة :

من الممكن إستخدام السمن أو

الزبد

ولكن حتى تخرج الغريبة بشكل أفضل يفضل إستخدام السمن

عدم إستخدام بيكنج باودر أو البيض ولكن بياض بيضة واحدة فقط

يجب خلط السكر البودرة و السمن أولًا قبل إضافة أي شئ اخر

حتى لا يحدث تكتلات أثناء خلط العجين يجب أن يكون السكر والدقيق منخول جيدًا

حتى تصبح هشة نتركها في علبة محكمة الغلق لمدة يومين

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فائدة الغريبة :

تساعد الغريبة على تجديد نشاط الجسم وإعادة حيويته

تساعد الغريبة على تهدئة الأعصاب من التوتر

السعرات الحرارية في الغريبة:

تحتوي القطعة الواحدة من الغريبة على 160 سعر حراري

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