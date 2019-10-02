تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل البسبوسة في المنزل كالجاهزة

من أشهر الحلويات الشرقية المنتشرة في العالم العربي وذات الأصل العثماني كالكنافة والقطايف بلح الشام ....وغيرها ولكن ليس الكثير من يستطيع تحضيرها في المنزل كالجاهزة. تعرفي مع شملولة على طريقة تحضير البسبوسة في المنزل كالجاهزة تمامًا.

المقادير

*تكفي 8 أشخاص*

مقادير البسبوسة:

2 كوب كبير دقيق سميد

نصف كوب كبير سمن

نصف كوب كبير دقيق أبيض

1ملعقة صغيرة *ملعقة شاي* بيكينج بودر

نصف كوب كبير سكر أبيض

ربع كوب كبير شربات ثقيل

1 كوب كبير زبادي



مقادير شربات البسبوسة:

2 كوب كبير ماء

2 كوب كبير سكر أبيض

1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي* من عصير الليمون



مقادير تزيين وجه البسبوسة :

2 ملعقة كبيرة *ملعقة طعام* سمن

فول سوداني ( حسب الرغبة)

شربات



ملحوظة :

نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير

طريقة عمل بسبوسة محشية بالمهلبية

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خطوات التحضير

نقوم بتحضير الشربات : فنحضر إناء نضع فيه السكر و الماء و عصير الليمون في اناء ونتركه على النار لمدة 10 دقائق ونتركه ليبرد حتى ننتهى من تحضير البسبوسة

في إناء كبير نضع دقيق السميد و الدقيق الأبيض و السكر و السمن و البيكينج بودر و الشربات الثقيل و الزبادي ونقلب الخليط حتى يمتزج ويصبح سميك

يمكن اضافة اي نوع من أنواع المكسرات حسب الرغبة وممكن لا

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمن

نقوم بفرد الخليط السميك داخل الصينية المدهونة بالسمن

نضع على وجه الصينية الفول السوداني أو اي نوع من أنواع المكسرات

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35-40 دقيقة حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا.

بعد الانتهاء من اعداد البسبوسة واخراجها من الفرن نصب عليها الشراب –وهي ساخنة- الذي اعددناه في أول خطوة

نتركها لتبرد في درجة حرارة الغرفة ثم نقدمها



سر نجاح البسبوسة :

يجب أن يكون دقيق السميد ناعم وبدون اي اضافات ونذوبه بالسمن أو الزبدة- ويفضل تكون فلاحي – قبل الى باقي المكونات

نقلل من تقلب السميد لأنه يحتوي على مادة تساعد تجفف البسبوسة والاكثار في تقليبه يجعل البسبوسة صلبة

ندهن الصينية بالسمنة مع رشة دقيق خفيفة حتى تخرج البسبوسة متماسكة

نسكب الشربات على البسبوسة فور خروجها من الفرن ويمكن وضعها مرة اخرى في الفرن لبضع دقائق لأن الحرارة تساعد البسبوسة على امتصاص السوائل وتوزّعها بشكلٍ متساوٍ.

لا نضع البسبوسة في الثلاجة حتى لا تجف وتصبح صلبة

اذا كان قوام البسبوسة خفيف قبل وضعه في الصينية يجب تزويده بالسميد حتى يصبح متماسك وسميك



فوائد البسبوسة :

المحافظة على صحة العظام من الهشاشة والأسنان من التسوس بسبب احتواء الحليب على الكالسيوم وفيتامين د، كما أنّ السميد وجوز الهند يحتويان على الزنك والفسفور والكالسيوم والمغنيسيوم .

المُحافظة على الوزن وتقليله؛ وذلك لأنّ السميد الموجود فيها يساعِد على الشعور بالشبع لفتراتٍ طويلةٍ

تحسين عمل الكلى بسبب توافر البوتاسيوم في السّميد.

زيادة كفاءة عمل الجهاز المناعي في الجسم بسبب وجود فيتامين E ومركّبات فيتامين

التخلّص من التعب والإجهاد؛ فالحليب يساعد العضلات على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، كما أنّ السميد يُعتبر مصدراً للطاقة،

خفض ضغط الدم وبالتالي حماية القلب والشرايين من الأمراض مثل: الجلطات، وتصلب الشرايين

- القطعة المتوسطة من البسبوسة تحتوي فقط على 187 سعرة حرارية وهي نسبة معقولة.

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