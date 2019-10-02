تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوفان بالموز و وزبدة اللوز

كيك الشوفان من أكثر الأكلات المغذية والتي تحتوي على عناصر مفيدة للجسم، وحتى تكون مفضلة لأطفالكم تعرفي على طريقة تحضيرها بالموز و زبدة اللوز.

المقادير

3 حبات موز

2 حبة بيض

1/4 كوب زيت جوز الهند

1/4

كوب زبدة لوز

0.3 كوب لبن خالي الدسم

1 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) فانيليا

2 ملعقة كبيرة ( ملعقة طعام ) عسل

1 كوب دقيق لوز

2 ملعقة كبيرة ( ملعقة طعام) دقيق جوز هند

1 كوب شوفان

1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) بيكينج باودر

1/2 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) قرفة

11/2 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح

خطوات التحضير

نحضر حبات الموز ونقوم بتقشيرها وتقطيعها.

نضع حبات الموز مع البيض وزيت جوز الهند وزبدة اللوز واللبن والفانيليا والعسل في الخلاط الكهربائي، ونخلط المكونات حتى تتحول إلى سائلة

نحضر طبق كبير وعميق ونضع فيه دقيق اللوز ودقيق جوز الهند و الشوفان و البيكينج باودر والقرفة والملح ونقلب حتى تتداخل كل المكونات

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نضيف خليط الموز المضروب على خليط دقيق اللوز ونقلب بشوكة حتى تتجانس كل المكونات.

نحضر قالب ونضع فيه خليط كيكة الشوفان بالموز و زبدة اللوز ونرش على الوجه شوفان و مكسرات مجروشة ثم ندخل القالب الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 45 دقيقة

الآن نستطيع تقديم كيك الشوفان.

سر نجاح تحضير كيكة الشوفان بالموز و زبدة اللوز:

حتى لا يحدث أي تكتلات يفضل خلط المكونات الجافة أولًا ،وأن لا يكون دقيق الشوفان به أي تكتلات.

إذا كنتم تريدون كيك الشوفان مناسب للدايت لا تضيفوا زبدة اللوز والموز.



فوائد كيكة الشوفان بالموز و زبدة اللوز:

تناول كيك الشوفان يساعد على التحكم بالشهية

يساعد كيك الشوفان على تنشيط مواد الأكسدة مما يعزز من الجهاز المناعي

تناول الشوفان مفيد للأطفال حيث أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بالربو.

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