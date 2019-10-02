شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى أفضل الطرق والتقنيات الحديثة لعلاج الدوالى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوالي هي مشكلة تصيب الملايين من الأشخاص، حيث أن ثلاثة من كل عشرة بالغين يعانون من هذه الحالة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحدث الدوالى عندما تتوقف عروق الساقين عن العمل بشكل صحيح ، مما تسبب في تجمع الدم في الأوردة ، مما يجعلها منتفخة ومؤلمة، وزيادة الضغط في الأوردة يمكن أن تجعل الجلد أرجواني وجاف.

وبالإضافة إلى كونه قبيح ، إذا تركت دون علاج يمكن أن تكون هناك مضاعفات مثل النزيف.

وفى هذا السياق، شرح الدكتور "كوستاس كيرياكيدس"، استشاري جراحة الأوعية الدموية في "بارتس هيلث" لندن ، و"ديفيد لويس"، جراح الأوعية الدموية في مستشفى رويال جوينت في مستشفى نيوبورت، أفضل الخيارات المختلفة - من التقليدية إلى عالية التقنية، وتشمل:

Advertisements

الجراحة

يقوم الأطباء تحت التخدير العام ، بصنع شقان صغيران ويدخل سلك مرن في الوريد ثم يُسحب للخارج لإزالة الوريد، ويتم ارتداء ضمادة ضاغطة لمدة تصل إلى أسبوع للمساعدة في الشفاء، وينصح المرضى بالتوقف عن العمل لمدة أسبوعين.

ومع ذلك ، هناك خطر الإصابة بنسبة 10% بالعدوى والنزيف ، وخطر الإصابة بنسبة 5% بحدوث تلف في الأوردة والشرايين والأعصاب المحيطة.

الليزر

تستخدم هذه التقنيات ذات الحد الأدنى من التدخل الحرارة لمدة 20 دقيقة الحرارة لتدمير الوريد باستخدام إما الموجات الراديوية عالية التردد أو الليزر.

في كل حالة ، يكون للمريض تحت مخدر موضعي قبل إجراء شق صغير أعلى أو أسفل الركبة، وفي النهاية يذوب الوريد ويمتصه الجسم، ويبدأ الدم على الفور في التدفق.

الموجات فوق الصوتية الموجهة

هذه التقنية تدمر كيميائيًا بطانة الوريد، مما تسبب في انهياره، وتشتمل على رغوة دقيقة يتم حقنها مباشرة في الوريد، مما يؤدي إلى ندبة من الداخل وجدران الوريد تلتصق ببعضها البعض، وتغلقها.

ويستغرق الإجراء من 30 إلى 60 دقيقة، وبعد ذلك يتم ارتداء جوارب الضغط لتقليل التورم حيث يتم غلق الوريد، ويمكن للمريض العودة إلى العمل في نفس اليوم.