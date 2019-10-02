شكرا لقرائتكم خبر عن النوم أقل من 7 ساعات يقلل من أداء الطلاب فى الامتحانات بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة أن طلاب الجامعات الذين يحصلون على ساعات نوم قليلة خلال الليل يقل تحصيلهم الدراسى ويحققون درجات منخفضة فى الامتحانات بنسبة 50%.

ووفقا لتقرير صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الطلاب الذين حصلوا على ست ساعات ونصف من النوم كل ليلة حصلوا على درجات أقل بنسبة 50%، فالذهاب إلى السرير فى الساعة 2 صباحًا أو فى وقت لاحق حتى لو حصل الطلاب على سبع ساعات من النوم يؤدى إلى سوء أداء الطلاب.

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وقال الفريق البحثى من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بمدينة كامبريدج إن النتائج تضيف دليلًا إضافيًا على سبب قلة النوم ومدى أهمية التأكيد على قيمة النوم لنجاح الطلاب.

ووجد الباحثون أن الحصول على ست ساعات ونصف من النوم كل ليلة أدى إلى انخفاض درجات الطلاب بنسبة 50%.

ونصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بضرورة حصول الطلاب على قدر كافٍ من النوم، ما أدى إلى توقيع حاكم كاليفورنيا جيرى براون على مشروع قانون يحظر المدارس المتوسطة والثانوية العامة فى الولاية من البدء قبل الساعة 8.30 صباحًا.