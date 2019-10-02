شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون دولار تعويض لأمريكية أصيبت بالسرطان بعد استخدام بودرة جونسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزمت هيئة المحلفين فى لوس أنجلوس شركة جونسون آند جونسون بتعويض امرأة فى ولاية أيداهو الأمريكية بملغ 40.3 مليون دولار بعد إصابتها بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالإسبستوس فى بودرة الشركة.

ووفقا لتقرير موقع "ديلى ميل" البريطانى، فأنه تم تشخيص سيدة تدعى نانسى كابيبى تبلغ من العمر 71 عامًا، بسرطان مميت غالبًا يصيب عادة بطانة الرئتين، وفى عام 2017 خضعت لعملية جراحية وعلاج كيميائى وأشعة وعلاج مناعى.

السبب الدقيق لورم الظهارة المتوسطة غير واضح، وهو نابع من طفرات الحمض النووى، لكن الأدلة تشير إلى أن الأسبستوس يمكن أن يودع فى الرئتين، ويفسد المادة الوراثية فى الخلايا مما يغذى ويطور السرطان.

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Mesothelima سرطان نادر نسبياً، يصيب 3000 شخص سنويًا، ويمثل أقل من 0.3% من جميع تشخيصات السرطان فى الولايات المتحدة، وتعتبر منظمة الصحة العالمية (WHO) الأسبستوس مادة مسرطنة معروفة تسبب سرطان الرئة والحنجرة وسرطان المبيض وكذلك ورم الظهارة المتوسطة.

الأسبستوس معدن، لكن تكوينه غير عادى لأنه يمكن فى الواقع أن يتم فصله إلى ألياف مجهرية لا تتحلل بشكل طبيعى، ونتيجة لذلك يمكن أن تتواجد هذه الألياف فى رئة الأشخاص الذين يتعرضون للأسبستوس لسنوات، ما يسبب فسادًا فى تلك الخلايا، وقد تكون النتيجة فى بعض الحالات الإصابة بالسرطان.

تحدث الأعراض الأولى ببطئ وعادة ما تظهر فقط بعد 20 إلى 50 عامًا من التعرض عندما تتطور الأورام وتنتشر بالفعل.

وذكر التقرير أن هناك أكثر من 14000 دعوى قضائية تزعم أن مسحوق الأطفال جونسون آند جونسون تسبب سرطان المبيض وورم الظهارة المتوسطة.