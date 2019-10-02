صفاتٌ جسديّة ناردة ستصدمكِ.. هل هي الأغرب على الإطلاق؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عالمنا مليء بالحالات والأحداث والأشياء الغريبة، وعلى الرّغم من أنّ عدد سكان العالم قد تجاوز الـ7 مليار شخص، إلا أنّ هناك صفات جسدية نادرة يمتلكها عدد قليل منهم.
بعض تلك الصفات الجسمانية الغريبة سببها الجينات البشرية العجيبة، لكنْ في حالات أخرى نرى أنّ الجينات ليس لها علاقة بالأمر، والبعض الآخر منها عجز العلماء عن تفسيرها.
في هذا الفيديو نعرض بعض الصفات الصّحيّة النادرة والغريبة، منها ما ستتمنّين امتلاكها!
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