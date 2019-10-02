شكرا لقرائتكم خبر عن عطل عالمي يصيب تويتر وتويت ديك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة تويتر إن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة تويت ديك التابعة له تعرضا لعطل وأن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

Advertisements

وأضافت الشركة- في تغريدة حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء- «قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعا».. ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى بشأن أسباب العطل.

وتلقى (آوتيدج دوت ريبورت)، وهو الموقع الإلكتروني الذي يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من أربعة آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

وكان ممثل لتويتر قد صرح في وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة تويت ديك التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على تويتر.