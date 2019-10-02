الفجيرة - لايف ستايل
وجّهت محكمة جنح الفجيرة في الإمارات، تهمة السباب إلى خليجي، بعد أن تقدمت والدته ببلاغ يفيد بأنه حاول طردها من منزلها.
ووفقا لتقارير قام الرجل بسباب والدته، وقال لها: "اذهبي للمرقص بدلا من البقاء في المنزل".
وطالبت الأم بحبس ابنها وتغريمه 50 ألف درهم، لرد اعتبارها.
المتهم أنكر قيامه بسب والدته، قائلا: "كنا في تلك الأثناء بمحكمة الإصلاح الأسري، من أجل حل مشكلة عائلية بين والدي ووالدتي، وكنت أقف بصف والدي لحجته القوية أمام المحكمة، ولم أتطاول على والدتي، إلا أنها غضبت مني، وقامت برفع قضية بحقي".
وطالب المتهم بتأجيل الحكم في القضية، لحين الرد على المذكرة الخاصة بالشق المدني، واستدعاء الشاهدين على عدم شتمه لوالدته، مطالبا ببراءته.
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كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تدعو المحكمة إلى حبس ابنها في الإمارات بعدما طالبها بالذهاب إلى "المرقص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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