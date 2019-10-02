الأمير هاري وميغان ماركل قد يتعرّضان للهجوم بسبب استقدام "رينج روفر"

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم شحن سيارات "رينج روفر" من المملكة المتحدة إلى جنوب أفريقيا لتكون بصحبة دوق ودوقة ساسيكس، الأمير هاري وميغان ماركل، خلال جولتهما التي تستغرق عشرة أيام.

وتم شحن سيارات الدفع الرباعي (4 × 4)، لأن المنظمين في القصر لم يتمكنوا من الحصول على ما يكفي من السيارات الآمنة لهاري وميغان وطفلهما أرشي.

وتم تقديم سيارات الرحلة من قبل شركة Jaguar Land Rover البريطانية، وتم نقلهما دون تكلفة إلى دافعي الضرائب.

ومن المقرّر أن يُثير شحن السيارات التي نقلت على مسافة 10000 ميل، المزيد من الغضب بشأن اعتماد هاري وميغان كنشطاء بيئيين، رغم تشجيعهما للقضايا البيئية.

كانت الشركة المُصنّعة قد وفّرت مركبات للعائلة المالكة منذ عقود، بما في ذلك في زيارات أجنبية، على الرغم من أن العديد من الشركات في جنوب أفريقيا تقدّم لاند روفر المدرعة الفاخرة للإيجار محليًا.

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وكان هاري وميغان قد تعرّضا للانتقاد في أغسطس بسبب تحليقهما بطائرة خاصة أربع مرات في 11 يومًا، بدلًا من الذهاب بالطيران التجاري، على الرغم من التحدث بصراحة حول القضايا البيئية.

ورأى العديد من الناشطين البيئيين أن تصرفات هاري وميغان تتناقض مع موقفهما من تغير المناخ، حيث إن استخدام الطائرات هو أحد الملوثات الرئيسية في العالم، بنسبة أكثر من 2 ٪ من الانبعاثات العالمية، كما أن الضرر البيئي لطائرة خاصة أكبر من الطائرة التجارية.

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