تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل تشيز كيك الفراولة بدون فرن

القاهرة - لايف ستايل
تعتبر الفراولة من الفواكه التي يحبها الأطفال كثيرا سواء كانت عصير أو في الحلويات أو المربى أو حتى طازجة، في هذا المقال سوف تُعلمك شملولة طريقة عمل تشيز كيك الفراولة بدون إستخدام الفرن.
المقادير
" تكفي 6 أشخاص "
140 جرام زبدة
500 جرام بسكويت
400 جرام جبن كريمي
2 ظرف كريمة خفق
160 جرام حليب مكثف محلى
2 ملعقة كبيرة ( ملعقة طعام لبن بودرة )
1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) جيلاتين مذابة في فنجان صغير ماء ساخن
1/4 كوب كبير مربى فراولة
فراولة للتزيين
خطوات التحضير
بإستخدام المضرب الكهربائي تخفق الزبدة و البسكويت جيدا.
يوضع مزيج البسكويت في صينية مستديرة.
في الخلاط الكهربائي يوضع الجبن الكريمي و الكريمة و الحليب المكثف و اللبن البودرة و الجيلاتين و يخفق المزيج جيدا لمدة 5 دقائق.
يوضع مزيج الجبن الكريمي فوق البسكويت في الصينية ثم يوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.
قبل التقديم تزين التشيز كيك بالمربى و قطع الفراولة ثم تقدم.
سر نجاح الوصفة :
وضع التشيز كيك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى تتماسك و تصبح قطعة واحدة عند تقطيعها.
السعرات الحرارية في الوصفة :
يحتوي ال 160 جرام من التشيز كيك على 355 سعر حراري.
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