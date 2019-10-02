القاهرة - لايف ستايل المقادير 3/4 كوب بطاطس مهروسة

1 كوب جبن شيدر مبشور

1/4 كوب فلفل احمر مقطع

2 ملعقة كبيرة بصل مقطع

6 بيضات

1/2 كوب لبن

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون خطوات التحضير Advertisements سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

قومي بخفق البيض و اللبن و الملح و الفلفل في بولة متوسطة الحجم جيدا.

اضيفي الجبن و البطاطس المهروسة و الفلفل الأحمر و البصل الى مزيج البيض و قلبي حتى تمام الإختلاط.

ضعي مزيج البطاطس و الجبن في قوالب المافن ثم ضعيها في الفرن لمدة 20 دقيقة.

قدمي مافن البطاطس بالجبن الشيدر مع الصوص المفضل. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مافن البطاطس بالجبن الشيدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.