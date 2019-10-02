تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صدور الدجاج المحشية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 صدور دجاج مخليه و منزوعة الجلد

ملح وفلفل اسمر

2 فص ثوم مفروم

ريحان طازج مفروم

كوب جبن رومي أو بارميزان مبشور

كوب جبن موتزاريلا مبشورة

كوب صوص باستا خطوات التحضير





قدمى على مائدتك أشهى و أطيب الأطباق الرئيسية إليكى صدور الدجاج المحشية بالجبن والأعشاب ذات المذاق المميز الرائع و إليكى الطريقة .



تحضير صدور الدجاج المحشية إفتحي صدور الدجاج طولياً مع مراعاة عدم الوصول للطرف الآخر .

تبلي الصدور بالملح والفلفل والثوم و إتركيها لمدة نصف ساعة .

إخلطي الجبن الموتزاريلا مع جبن البارميزان و صوص الباستا و الريحان .

قومي بحشو الصدور بالخليط السابق ثم لفيها في ورق الألومنيوم كل على حدي مع مراعاة دهن الورق بالزيت أو الزبدة . Advertisements إقتراحات لصدور الدجاج المحشية تقدم ساخنة . قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سندويشات كودو الدجاج

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