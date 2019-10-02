تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل كوردن بلو

تعرفوا على طريقة جديدة لتحضيره ، طريقة عمل الكوردن بلو خطوة بخطوة من إعداد صدور الدجاج و التتبيلة والتغطية حتى القلي والتقديم.

المقادير

3 صدور دجاج مخلية

ملح

أسود

مستردة

قطع بيف

جبنة امنتال

بقسماط مطحون

1/2 ملعقة زعتر

2 كوب دقيق

3 بيض

بقدونس

زيت للقلي

خلة أسنان

خطوات التحضير

نحضر صدور الدجاج ونقوم بالطرق على كل قطعة بمطرقة اللحم حتى تصبح رقيقة ولكن بدون تمزيقها.

نقوم بتتبيل صدور الدجاج بالتوابل والبيض ونقلبها حتى تتغطى من كل الجوانب ، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يتشرب صدور الدجاج التتبيلة.

نفرد قطعة من صدور الدجاج وعليها شريحة من البيف ،ثم نضع شريحة الجبنة ، نلف الشرائح على شكل رول ،ثم نحكم اغلاقها بوضع خلة أسنان في الطرفين ولزيادة الإحكام من الممكن وضع خلة أسنان آخرى في المنتصف ، ونكرر الخطوة حتى ننتهي من كل الكمية التي لدينا.

نحضر ثلاث أطباق ،نضع في أول طبق البيض مع الملح والفلفل الاسود ونخفق حتى يتجانس الخليط ، والطبق الآخر الدقيق ،والطبق الأخير نضع البقسماط.

نغمس قطع الكوردن بلو في الدقيق حتى تتغطى تمامًا من جميع الجوانب ،ثم نغمسها بنفس الطريقة في خليط البيض ، وآخيرا نغمسها في

البقسماط.

نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ، ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.

نضع قطع الكوردن بلو في الزيت ، ونقلبها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

نرفع قطع الكوردن بلو من الزيت على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

الآن نستطيع تقديم الكوردن بلو.

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سر نجاح تحضير كوردن بلو:

أثناء فرد صدور الدجاج بالدق عليها نأخذ الحذر بأن لا تتمزق منا

نترك صدور الدجاج في التتبيلة لمدة نصف ساعة حتى تتشربها جيدًا

سر قرمشة الكوردن بلو هو التغطية كما هي مشروحة في الوصفة

من الممكن نستخدم الجبن الشيدر بدلًا من الجبن الرومي المدخن

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