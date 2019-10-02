تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل الفيليه بالبابريكا و المايونيز

القاهرة - لايف ستايل جربي طريقة مختلفة ولذيذة في عمل سمك الفيليه بالبابريكا وصلصة المايونيز اللذيذة بجانب الأرز الأبيض. المقادير 1 1/2 كوب بقسماط مطحون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا

1/8 ملعقة صغيرة زعتر مطحون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة بقدونس مجفف

1/3 كوب مستردة

1/3 كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة زيت

6 قطع سمك فيليه Advertisements خطوات التحضير في بولة متوسطة الحجم إخلطي البقسماط المطحون و الملح و البابريكا و الزعتر و الفلفل و البقدونس جيدا.

في بولة أخرة قومي بخلط المستردة و المايونيز جيدا.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

ضعي الفيليه في مزيج المستردة ثم ضعيه في مزيج البقسماط.

ضعي السمك في الزيت الساخن ليتحمر لمدة 4 دقائق لكل وجه ثم يقدم.

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