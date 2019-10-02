تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل النودلز بالخضروات الصينية

القاهرة - لايف ستايل
النودلز من ألز النشويات الشهيرة في الصين وايطاليا وطريقة تحضيرها كثيرة جدا لدرجة لا تُعد، جربي طريقة عمل النودلز بالخضروات الصينية.
المقادير
1/2 كيلو كوسة مقطعة شرائح طولية رفيعة كالنودلز.
2 كوب بروكلي مقطع قطع صغيرة.
2 كوب مشروم مقطع شرائح.
كوب جزر مقطع شرائح.
كوب فلفل أحمر مقطع شرائح.
كوب مرق دجاج.
3/4 كوب بصل مقطع شرائح.
1/2 كوب جبن بارميزان مبشور.
4 فصوص ثوم مهروس.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة مستردة.
ملح و فلفل أسود.
خطوات التحضير
من المأكولات و الأطعمة الآسيوية الشهيرة النودلز بالخضروات الصينية ذات المذاق المميز الرائع و إليكى الطريقة .
تحضير النودلز بالخضروات الصينية
على نار متوسطة ضعي كمية من الماء و الملح و إاتركيها حتى تغلي .
أضيفي البروكلي و إتركيه لمدة 4 دقائق ثم إرفعيه من الماء و إتركيه جانباً .
على نار متوسطة سخني 2 ملعقة من الزيت ثم أضيفي البصل و قلبيه حتى يذبل .
أضيفي الثوم و قلبي لمدة دقيقة ثم أضيفي المشروم و الجزر و الفلفل الأحمر و قلبي لمدة 10 دقائق .
أضيفي البروكلي و قلبي لمدة دقيقتين ثم أضيفي مرق الدجاج و الزبدة .
إخفضي النار و قلبي بإستمرار حتى تذوب الزبدة و يغلي المرق .
أضيفي ملعقة من عصير الليمون و المستردة و الملح و الفلفل الأسود و قلبي جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً .
على نار متوسطة سخني باقي الزيت ثم أضيفي الكوسة النودلز و قلبيها لمدة 10 دقائق .
أضيفي باقي الليمون و الملح و الفلفل الأسود و قلبي لمدة دقيقتين .
أضيفي خليط الكوسة إلى باقي الخضروات و قلبي لمدة 10 – 15 دقيقة حتى تنضج جميع الخضروات .
ضعي الكوسة في أطباق التقديم و رشي عليها الجبن .
إقتراحات للنودلز بالخضراوات الصينية
يمكنك تقديمها مع الأرز الأبيض أو السبرنج رولز أو البطاطس المهروسة
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