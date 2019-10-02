تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل النودلز بالخضروات الصينية

النودلز من ألز النشويات الشهيرة في الصين وايطاليا وطريقة تحضيرها كثيرة جدا لدرجة لا تُعد، جربي طريقة عمل النودلز بالخضروات الصينية.

المقادير

1/2 كيلو كوسة مقطعة شرائح طولية رفيعة كالنودلز.

2 كوب بروكلي مقطع قطع صغيرة.

2 كوب مشروم مقطع شرائح.

كوب جزر مقطع شرائح.

كوب فلفل أحمر مقطع شرائح.

كوب مرق دجاج.

3/4 كوب بصل مقطع شرائح.

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور.

4 فصوص ثوم مهروس.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة مستردة.

ملح و فلفل أسود.

خطوات التحضير

من المأكولات و الأطعمة الآسيوية الشهيرة النودلز بالخضروات الصينية ذات المذاق المميز الرائع و إليكى الطريقة .

تحضير النودلز بالخضروات الصينية

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على نار متوسطة ضعي كمية من الماء و الملح و إاتركيها حتى تغلي .

أضيفي البروكلي و إتركيه لمدة 4 دقائق ثم إرفعيه من الماء و إتركيه جانباً .

على نار متوسطة سخني 2 ملعقة من الزيت ثم أضيفي البصل و قلبيه حتى يذبل .

أضيفي الثوم و قلبي لمدة دقيقة ثم أضيفي المشروم و الجزر و الفلفل الأحمر و قلبي لمدة 10 دقائق .

أضيفي البروكلي و قلبي لمدة دقيقتين ثم أضيفي مرق الدجاج و الزبدة .

إخفضي النار و قلبي بإستمرار حتى تذوب الزبدة و يغلي المرق .

أضيفي ملعقة من عصير الليمون و المستردة و الملح و الفلفل الأسود و قلبي جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً .

على نار متوسطة سخني باقي الزيت ثم أضيفي الكوسة النودلز و قلبيها لمدة 10 دقائق .

أضيفي باقي الليمون و الملح و الفلفل الأسود و قلبي لمدة دقيقتين .

أضيفي خليط الكوسة إلى باقي الخضروات و قلبي لمدة 10 – 15 دقيقة حتى تنضج جميع الخضروات .

ضعي الكوسة في أطباق التقديم و رشي عليها الجبن .

إقتراحات للنودلز بالخضراوات الصينية

يمكنك تقديمها مع الأرز الأبيض أو السبرنج رولز أو البطاطس المهروسة

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