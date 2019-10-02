تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل البسطيلة المغربية بالبحريات والشعيرية الصينية

الباسطيلة من أشهر الأكلات المغربية اللذيذة والتي يحبها الكبير والصغير، شملولة سوف تقدم لكِ طريقة عمل البسطيلة المغربية بالبحريات والشعيرية الصينية.

المقادير

1 لفة جلاش

250 جرام جمبرى مقشر

250 جرام حلقات كاليمارى

300 جرام سمك فيلية مقطع مكعبات

200 جرام شعيرية صينية

1/4 كوب زيتون منزوع النوى ومفروم

1 قشر ليمون مخللة، مفروم

1 عدد عصير ليمون

100 جرام زبدة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة هريسة

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

4 ملعقة كبيرة اوراق بقدونس

1 عدد بيض

8 شريحة ليمون للتزيين

8 عدد جمبرى مقلي للتزيين (كامل )

جبن ايدام مبشور

خطوات التحضير

بسطيلة الأسماك من الأكلات المغربية الشهية والمشهورة ، ونقدم لكم طريقة تحضيرها مع الشعيرية اللذيذة ، جربيها بنفسك وقدميه لعائلتك .

طريقة تحضير البسطيلة المغربية بالبحريات والشعيرية الصينية :

تقلب الاسماك في مقلاة على النار مع قليل من زيت الزيتون فوق نار متوسطة.

اضيفي المشروم، الليمون، الثوم، البهارات والهريسة ثم يقلب المزيج جيدا.

اضيفي الشعرية المنقوعة بالماء الساخن والمقطعة ، ثم اضيفي البقدونس و اخلطي جيدا مع الاخذ بعين الاعتبار ان تجف الحشوة من جميع السوائل .

تترك الحشوة لتبرد جانبا.

تفرد اوراق الجلاش في قالب كبير او قوالب فردية حسب الرغبة ، ثم تدهن بقليل من الزبدة المذابة.

تحشى بالحشوة المحضرة ثم تقفل الاطراف و يدهن وجه البسطيلة بصفار البيض ممزوج بنقطة خل للتخلص من الزفارة.

تدخل فرن متوسط الحرارة الى ان تأخذ اللون الذهبي مع قلبها على الجهتين .

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تقدم مزينة بالجبن المبشور، شرائح الليمون وحبات من الجمبري المقلي .

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