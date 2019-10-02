تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل البسطيلة المغربية بالبحريات والشعيرية الصينية

القاهرة - لايف ستايل
الباسطيلة من أشهر الأكلات المغربية اللذيذة والتي يحبها الكبير والصغير، شملولة سوف تقدم لكِ طريقة عمل البسطيلة المغربية بالبحريات والشعيرية الصينية.
المقادير
1 لفة جلاش
250 جرام جمبرى مقشر
250 جرام حلقات كاليمارى
300 جرام سمك فيلية مقطع مكعبات
200 جرام شعيرية صينية
1/4 كوب زيتون منزوع النوى ومفروم
1 قشر ليمون مخللة، مفروم
1 عدد عصير ليمون
100 جرام زبدة
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة هريسة
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
4 ملعقة كبيرة اوراق بقدونس
1 عدد بيض
8 شريحة ليمون للتزيين
8 عدد جمبرى مقلي للتزيين (كامل )
جبن ايدام مبشور
خطوات التحضير
بسطيلة الأسماك من الأكلات المغربية الشهية والمشهورة ، ونقدم لكم طريقة تحضيرها مع الشعيرية اللذيذة ، جربيها بنفسك وقدميه لعائلتك .
طريقة تحضير البسطيلة المغربية بالبحريات والشعيرية الصينية :
تقلب الاسماك في مقلاة على النار مع قليل من زيت الزيتون فوق نار متوسطة.
اضيفي المشروم، الليمون، الثوم، البهارات والهريسة ثم يقلب المزيج جيدا.
اضيفي الشعرية المنقوعة بالماء الساخن والمقطعة ، ثم اضيفي البقدونس و اخلطي جيدا مع الاخذ بعين الاعتبار ان تجف الحشوة من جميع السوائل .
تترك الحشوة لتبرد جانبا.
تفرد اوراق الجلاش في قالب كبير او قوالب فردية حسب الرغبة ، ثم تدهن بقليل من الزبدة المذابة.
تحشى بالحشوة المحضرة ثم تقفل الاطراف و يدهن وجه البسطيلة بصفار البيض ممزوج بنقطة خل للتخلص من الزفارة.
تدخل فرن متوسط الحرارة الى ان تأخذ اللون الذهبي مع قلبها على الجهتين .
اقتراحات البسطيلة المغربية بالبحريات والشعيرية الصينية :
تقدم مزينة بالجبن المبشور، شرائح الليمون وحبات من الجمبري المقلي .
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