تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الأرانب بالبصل و صوص المستردة

القاهرة - لايف ستايل جربي طريقة عمل الارانب بالبصل وصوص المستردة الشهي وقدمي بجانبه طبق من الأرز الأبيض والسلطة الخضراء. المقادير 1 ارنب كامل مقطع الى قطع متوسطة الحجم

ملح

فلفل اسود

3 ملعقة كبيرة صوص المستردة

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

4 ثمرة بصل صغيرة الحجم

1 ثمرة برتقال Advertisements خطوات التحضير سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تبلي قطع الأرنب بالملح و الفلفل ثم ضعي المستردة فوق الأرنب.

ضعي قطع الأرنب في صينية قابلة للإستخدام في الفرن ثم ضعي الصينية في الفرن.

ضعي البصل فوق قطع الأرنب ثم غطي الصينية ثم اتركية في الفرن لمدة 30 دقيقة.

ارفعي الغطاء عن الصينية ثم ضعي عصير البرتقال فوق قطع الأرنب.

ضعي الصينية في الفرن مرة اخرى لمدة 30 دقيقة .

ضعي قطع الأرنب في طبق التقديم و يقدم ساخنا. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير على الطريقة التركية مدفون بالملح

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