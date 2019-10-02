تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مكرونة بشاميل بالكبدة

المقادير

1 كيلو مكرونة

نصف كيلو كبدة دجاج

3 كوب بشاميل

2 معلقة كبيرة ثوم مهروس

2 حبة فلفل رومي مقطع

1 معلقة كبيرة سمن

تسلق المكرونة بالطريقة التقليدية، وتصفى وتترك جانباً.

تغسل الكبدة جيداً، ثم تشوح في قليل من السمن على نار هادئة حتى تنضج.

ترفع الكبدة من على النار، وتقطع صغيراً.

يوضع السمن في وعاء على النار، ويضاف إليه الثوم، ويقلب حتى يذبل.

يضاف الفلفل، ويتبل بالملح والفلفل الاسود والبهارات، ويقلب مرة أخرى.

تضاف الكبدة، وتقلب جميع المكونات جيداً.

ترفع من على النار، وتوضع جانباً.

يوخذ مقدار مغرفتين من البشاميل، ويوضع على المكرونة، وتقلب جيداً.

يسخن الفرن على دجة حرارة 180 مئوية، وتدهن الصينية بالسمن مع مراعاة دهن حوائطها.

يؤخذ مقدار مغرفيتن من البشاميل في الصينية، ويوضع عليها نصف كمية المكرونة.

يوضع فوقها خليط الكبدة، ثم توضع باقي كمية المكرونة.

تساوى جيداً، ويوضع عليها البشاميل.

تدخل الفرن لمدة من 30 إلى 40 دقيقة وحتى تنضج.

تعرض للهيب الشواية، حتى تحمر.

تخرج من الفرن، ثم تقطع وتقدم ساخنة.

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