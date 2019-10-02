شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تتعامل مع حبوب الميليا لو ظهرت على بشرتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الميليا" هى نوع من الحبوب البيضاء الصغيرة قد تظهر على أنفك أو ذقنك أو خدودك، وقد تختفى من تلقاء نفسها خلال بضعة أسابيع، ولكن كيف تتخلص من هذه الحبوب دون أن تترك علامة فى وجهك، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وتحدث الميليوم عندما تحاصر خلايا الجلد الميتة تحت سطح الجلد وتشكل خراجات صغيرة صلبة، وهى شائعة عند الأطفال، لأن جلدهم يقوم بتقشير خلايا الجلد الميتة أو يتخلص منها.

على الرغم من ظهور الميليا بشكل شائع على الأنف أو الذقن أو الخدين، إلا أنها يمكن أن تحدث في مناطق أخرى مثل: الأطراف.



الميليا

علاج الميليا

أفضل علاج للميليا هو عدم القيام بأي شيء تجاهها، حيث أن الميليا تختفي عادة في غضون بضعة أسابيع من تلقاء نفسها.

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إذا كنت شخصًا بالغًا مصابًا بالميليا ، فيمكنك تجربة علاج تقشير بدون وصفة طبية يحتوي على حمض الساليسيليك وحمض ألفا هيدروكسيل، هذه يمكن أن تحسن دوران الجلد الطبيعي عن طريق إزالة الخلايا الميتة، ويمكن أن تساعد فى اختفاء الميليا بشكل أسرع.

الحفاظ على روتين جيد للعناية بالبشرة يمكن أن يساعد في تقليل فرصة ظهور الميليا في البالغين.

يمكن أن تحدث الميليا الثانوية بسبب أضرار أشعة الشمس، مع وضع مرطب أو مكياج بعامل حماية من الشمس 15 على الأقل يوميًا لحماية بشرتك.