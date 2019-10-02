عشبة سحرية لعلاج فرط الحركة لدى الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 10:36 صباحاً - يعاني بعض الآباء من فرط حركة أطفالهم وتشتت انتباههم وتركيزهم، ويعتقدون أن علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال لا يكون إلا بالأدوية المهدئة.

ولكن هناك مفاجأة كشف عنها اختصاصي التغذية الدكتور «محمد أبو الفتح» وهي... نبات البقدونس المادة الفعالة في معظم أدوية علاج فرط الحركة عند الأطفال هي مادة الأمفتامين.

هذه المادة يقوم بتحويلها الكبد من مادة تسمى «ميرستسين» وتوجد بكثرة في البقدونس إلى مادة «الأمفتامين».

فعالية هذه المادة هي فعالية أدوية علاج فرط الحركة. لذلك ينصح بالإكثار من تقديم البقدونس بكل أشكاله للأطفال.

يمكن تقديمه بلونه الأخضر مضافاَ على السلطة. يمكن أن يقدم على شكل مغلي.

يجفف البقدونس ويحتفظ به ويضاف إلى كل الأطعمة مثل، المحشي والمعكرونة. Advertisements نصائح أخرى لعلاج فرط الحركة تعديل سلوك الطفل، لأن الطفل الذي يعاني من فرط الحركة لا يحب الجلوس في مكان واحد لمدة طويلة، يمكن تعليم الطفل الاسترخاء لدقائق تزداد كل يوم لتصبح ربع ساعة.

اتباع نظام المكافأة على كل تصرف جيد يقوم به الطفل حيث يمكن أن تطلب منه الأم أن يضبط نفسه في موقف معين، ثم تقدم له جائزة، وبالتدريج يستطيع أن يصبح منضبطاَ وهادئأَ. اجعلي من طفلك هادئاَ بأن يشيع جو الحب والحنان في البيت.

قدمي له الأطعمة التي تزيد من هرمون السعادة لديه، مثل المكسرات، وابتعدي عن الصلصات الجاهزة والتوابل. قدمي له بعض الأعشاب المغلية بديلاً عن النسكافيه والكابتشينو، مثل شاي البابونج المحلى بالعسل.

ابتعدي عن الأطعمة المحفوظة، لأنها تزيد من فرط حركة الطفل. هل العلاج بالأدوية مفيد لفرط الحركة؟ لا يجب أن تقدم الأم أي دواء لطفلها لمجرد نصيحة من صديقة أو جارة.

في حال زادت واستمرت الأعراض، يجب استشارة الطبيب، فهو الوحيد الذي يقرر الدواء المناسب للطفل.

يجب أن تسأل الأم طبيب طفلها عن الأعراض الجانبية المتوقعة لأي دواء يقدم للطفل، وغالباَ ما تكون الأدوية من النوع الذي ينشط الجهاز العصبي المركزي.

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