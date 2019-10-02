أسماء مواليد مستوحاة من الفضاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 10:36 صباحاً - اختيار اسم مميز للطفل هو هدف كل أم، ولذلك فقد جمعت «الخليج 365 وطفلك» هذه المرة مجموعة من الأسماء المستوحاة من الفضاء الخارجي، فتابعيها معنا واختاري ما يروق لك منها: أسماء مميزة لطفلك نجم: يبدو جميل المنظر من بعيد في السماء المظلمة، ويعني الشهرة والسطوع. لونا: اسم لاتيني يعني القمر. من النجوم يطلق عليها اسم «كوكبة الصياد». أوريون: اسم كوكب قمر: أجمل الأسماء التي تطلق على البنات ويرمز إلى الإشراق والجمال. Advertisements شمس: ويطلق على البنات المشرقات المتوهجات. جانوس: هو أحد أقمار كوكب زحل. بيانكا: وهو قمر من أقمار كوكب «أورانوس»، ويليق بفتاة جميلة مميزة. ريا: ينطق بكسر حرف الراء، وهو قمر من أقمار كوكب زحل. دراكو: اسم كوكبة من النجوم الساطعة. سهيل: اسم نجم كان العرب يسترشدون به في الصحراء.

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