مميزات وعيوب الشريحة الهرمونية لمنع الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 10:36 صباحاً - الشريحة الهرمونية هي واحدة من وسائل منع الحمل التي تستخدمها النساء، ولكن مع الكثير من الحذر بسبب ما يتردد عن أعراضها الجانبية والخرافات التي يتم تداولها بشأنها، ولذلك تحدثنا الدكتورة «شيراز أحمد»، اختصاصية النساء والولادة، عن كل ما يخص هذه الوسيلة كالآتي:

الشريحة الهرمونية لمنع الحمل

هي شريحة صغيرة الحجم، طولها 40 مليمتر وعرضها 2 مليمتر، وتتم زراعتها تحت جلد الذراع من الأعلى للسيدة، مصنوعة من البلاستيك الرخو الهلامي.

هذه الشريحة هي كبسولة تحتوي على هرمون «البروجستيرون» وتستمر فعاليتها لمدة ثلاث سنوات.

طريقة عمل شريحة منع الحمل الإلكترونية

تمنع تكوين البويضة وخروجها من المبيض.

تقلل سمك بطانة الرحم، مما يمنع الحمل.

تضاعف لزوجة عنق الرحم، وبالتالي تمنع دخول الحيوانات المنوية.

نسبة فعالية هذه الطريقة لمنع الحمل

تصل نسبة فعاليتها إلى ما يقارب الـ 99%، ولذلك فهي وسيلة فعالة

يبدأ مفعولها بعد 24 ساعة من تركيبها، لذلك يجب عدم حدوث الجماع قبل مرور هذا الوقت من التركيب.

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ممتدة المفعول ومريحة وليست مثل الحبوب التي تنساها المرأة وتؤدي لحدوث الحمل.

لا تؤثر على الرضاعة الطبيعية.

تعود المرأة للحمل بمجرد أن تتم إزالتها حيث يحدث التبويض بعد إزالة الشريحة بثلاثة أسابيع وتصبح السيدة مهيأة للحمل دون تأخير مثل بقية موانع الحمل التي تستغرق عدة أشهر.

تقلل من إصابة السيدة بالتهابات الحوض، مثل اللولب.

عيوب الشريحة الهرمونية

عدم انتظام الدورة الشهرية في حالات قليلة.

حدوث نزف متقطع في الشهور الأولى من تركيبها.

الصداع والدوار وتقلب المزاج، لأنها عبارة عن هرمون.

العصبية وتقلب المزاج وينتهي ذلك مع الوقت.

الشعور بألم بسيط عند لمس الثدي.

انقطاع الدورة الشهرية لمدة طويلة، وذلك لا يسبب ضرراً على السيدة.

متى يمنع استخدام الشريحة الهرمونية؟