شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بين النساء والان مع التفاصيل

سرطان الثدي هو الأكثر شيوعاً بين النساء ويتكون بسبب نمو غير طبيعي لخلايا الثدي؛ حيث يفتك بحوالي نصف مليون امرأة سنوياً.

وسرطان الثدي عبارة عن انقسام خلايا أنسجة الثدي ونموها دون الخضوع لأنظمة التحكم الطبيعية في الجسم، وقد تغزو هذه الخلايا النسيج المحيط بالثدي، كما يمكن أن تنتقل لأجزاء الجسم عن طريق الدم أو الجهاز الليمفاوي إذا لم يتم علاجها.

يخصص شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام للتوعية بسرطان الثدي؛ انطلاقاً من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنوياً، وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وتتمثل أعراضه في وجود كتل أو أورام بالثدي، أو وجود تورم في الغدد الموجودة تحت الإبط، أو كبر حجم الثدي.

وذكر الدكتور محمد شعلان، رئيس قسم جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام، 10 حقائق مهمة عن سرطان الثدي:

- سرطان الثدي مرض غير معدٍ.

- واحدة من بين ثماني نساء معرضة للإصابة بسرطان الثدي.

- سرطان الثدي يصيب الرجال بنسبة 1%.

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-ظهور الكتل لا يعني بالضرورة أنه سرطان، فقد تكون بسبب وجود تكيسات أو عدوى.

- التشخيص يكون عن طريق الفحص الذاتي، الفحص السريري، أشعة الماموجرام على التوالي.

-من مضاعفاته انتشار الخلايا السرطانية في الأنسجة المجاورة.

-نمط الحياة الصحي، والحرص على الرضاعة الطبيعية من أهم سبل الوقاية.

- التدخين والكحول والسمنة عوامل تزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

- نسب الشفاء من سرطان الثدي في حالة الاكتشاف المبكر تصل إلى 96%.

- سرطان الثدي لا يؤثر على خصوبة المرأة لكن العلاج الكيماوي يقلل عدد البويضات، وقد يؤدي إلى انقطاع الدورة الشهرية.