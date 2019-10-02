جيجي حديد تدفع "ممثلة كوميدية" عن منصة عرض أزياء "شانيل"

اضطرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، إلى احتواء اقتحام سيدة عرض أزياء "شانيل" ضمن أسبوع الموضة في باريس، لربيع وصيف 2020.

وتوجهت عارضة الأزياء، 24 عامًا، إلى المنصة ودفعت تلك السيدة وتدعى ماري بينولييل أو ماري سينفيلتر، من على المسرح، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت الفتاة ترتدي بدلة باللونين الأبيض والأسود مع قبعة وحقيبة سوداء، وتبيّن فيما بعد أنها ممثلة كوميدية على "يوتيوب" ولديها 194000 متابع على "إنستغرام"، وتصف ماري نفسها بأنها "متسللة" و "مبتزة".

وبعد السير على طول المنصة وسط العارضات، قادتها "جيجي" في الاتجاه المعاكس، لنقلها بعيدًا عن المسرح.

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ابتسمت ماري في البداية، ثم حاولت صد جيجي أثناء دفعها بعيدًا، وشوهد الأمن أيضًا يهرول إلى المسرح لمساعدة جيجي، لكنه فشل في الوصول إلى هناك في الوقت المناسب.

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