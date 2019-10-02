الدكتور وليد الدالي يُوضِّح كيفية علاج غرغرينا القدم دون بتر

أكّد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية في جامعة القاهرة، أن غرغرينا القدم السكري تعدّ إحدى مضاعفات الإصابة بالقدم السكري نتيجة تأثير مرض السكر على الأعصاب المحيطة، إذ يؤدي ارتفاع معدل السكر في الدم إلى تلف الأعصاب المحيطة وفقدان الإحساس بالقدمين مما يجعلها عرضة للإصابة بالجروح والتقرحات التي يصعب شفاؤها.

وقال الدكتور وليد الدالي إن الغرغرينا موت أنسجة الجسم نتيجة نقص وصول الدم إليها أو بسبب الإصابة بعدوى بكتيرية وغالبًا ما تصيب الأطراف كأصابع اليدين والقدمين، كما يمكن أن تصيب العضلات والأعضاء الداخلية.

وأوضح الدكتور وليد الدالي أن الدم يعمل على نقل الأكل والأكسجين إلى ألياف الجسد إضافة إلى تغذية الجهاز المناعي ونقل الأجسام المضادة لمقاومة العدوى، وتبدأ الخلايا في الوفاة نتيجة خسارة ألياف الجسد للغذاء والأكسجين مثلما أنها تكون عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية نتيجة عدم وجود مقاومة من الجسد فتنتشر العدوى وتؤدي إلى الإصابة بالغرغرينا.

وأضاف الدالي أن الكثير من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بغرغرينا القدم السكري منها الإصابة بمرض السكري والأمراض التي تصيب الأوعية الدموية والأمراض التي تصيب الجهاز المناع والدواء الكيميائي لمرضى السرطان والتدخين، والبدانة الباهظة.

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وأشار الدكتور وليد الدالي إلى أنه يتم علاج غرغرينا القدم السكري بعد تشخيص الحالة من قبل الطبيب المعالج وتحديد درجة الإصابة ويتم علاج الغرغرينا دون بتر من خلال إجراء جراحة لإزالة الأنسجة الميتة لمنع انتشار الغرغرينا في الجسم، وترميم الجلد وإعادة بناء الأنسجة من خلال استخدام جلد سليم من جزء آخر في جسم المريض، واستخدام المضادات الحيوية لمحاربة العدوى وتكون على شكل حقن وريدية، أو من خلال العلاج بالأكسجين وهي تقنية حديثة تستخدم في حالة الإصابة بالغرغرينا الغازية.

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