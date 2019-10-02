تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صينية الخضار بالبشاميل للنباتيين

إذا كنتِ من محبي الأكلات النباتية اخترنا لك طريقة تحضير صينية الخضروات بصلصة البشاميل، طبقيها كما بالوصفة التالية.

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المقادير

1 كوب جبن موزاريلا

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3 حبات طماطم مقطّعة إلى مكعبات

5 حبات جزر مقشرّ ومقطّع إلى دوائر ومسلوق

1/2 كوب بازيلاء مجمّدة

3 حبات فليفلة حمراء مقطّعة

3 حبات بطاطس مقطّعة إلى مكعبات ومسلوق

4 حبات كوسا مقطّعة مسلوقة

3 حبات فليفلة صفراء مقطّعة

3 حبات فليفلة صفراء مقطّعة

1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

3 أكواب حليب سائل

50 غرام زبدة

50 غرام دقيق

]ملح بحسب الرغبة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

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في قدر، سخّني الزيت ثمّ ضعي الفليفلة الحمراء والصفراء وحرّكيها حتى تنضج. ثمّ أضيفي الطماطم، البازيلاء، الكوسا، الجزر والبطاطس حرّكي وأتركيها جانباً.

لتحضير صلصة البشاميل، ذوّبي الزبدة في قدر على نار متوسطة، ضعي الدقيق معه تدريجياً وحرّكي باستمرار حتى لا يتكتلّ الدقيق.

أسكبي الحليب تدريجياً مع التحريك، ونكّهي بالملح، الفلفل الأسود وجوزة الطيب ثمّ حرّكي.

أتركي الصلصة على نار خفيفة مع تحركيها باستمرار حتى تغلي وتتكثّف. ثمّ ضعي الخضار فوق الصلصة واخلطي المكوّنات جيداً حتى تتجانس.

أسكبي الخليط في صينية فرن ثمّ رشّي عليها جبن الموزاريلا وأدخليها إلى فرن حامي لـ10 دقائق أو حتى يذوب الجبن. قدّميها ساخنة.

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