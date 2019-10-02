هذا النظام الغذائى يحمى كبار السن من الالتهابات ويقلل الألم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الألم المزمن من الأعراض الشائعة التى تصيب الكثير من الناس مع التقدم فى العمر، فإذا كنت تعاني من الألم المزمن، يمكنك تغيير النظام الغذائي مع التركيز على الخضراوات وهذا يمكن أن يكون له تأثير كبير فى تخفيف الألم والالتهابات، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".
وتظهر الأبحاث أن النظام الغذائي يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من برنامج إدارة الألم- خاصة مع التقدم فى العمر، فالنظام الغذائي النباتي أو المتوسطي - أو الأكل الصحي المستوحى من هذه الوجبات- يمكن أن يتحكم في مستويات الأنسولين والكوليسترول ويقلل الالتهاب.
والالتهاب هو استجابة الجسم المناعية للسموم وهو لا يسبب فقط الألم في الجسم، بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بأمراض مزمنة ، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري ومرض الزهايمر وحتى الاكتئاب.أساسيات لنظام غذائى ونمط حياة يحميك من الالتهاب
مثل: الخضراوات ومنها البروكلى والكرنب والقرنبيط، من خلال استهلاك من 8-9 حصص من هذه الخضراوات يومياً.
تناول منتجات الألبان بكميات محدودة، عند اختيار الحبوب ، ابتعد عن الكربوهيدرات البسيطة مع السكر المكرر، وبدلاً من ذلك اختر الحبوب الكاملة، بما في ذلك الشعير والحنطة السوداء والشوفان والكينوا والأرز البني والقمح.تجنب اللحوم الحمراء
قلل من تناول اللحوم الحمراء بشكل كبير، واستبدلها بالأسماك أو تناول الأطباق النباتية.انقاص الوزن
فقدان الوزن من الأشياء الأساسية التى تعمل كمضاد للالتهابات.
النشاط البدنى بشكل يومى مثل: رياضة المشى الخفيف تساعد فى تقليل الالتهابات وتخفيف الألم.تقليل التوتر
التوتر والاجهاد من الأشياء المسببة للالتهاب فى الجسم.
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