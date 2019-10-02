شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تكتشف النوبة القلبية قبل حدوثها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوبة القلبية من أكثر الأشياء التى تسبب الوفاة حول العالم، ويعتقد الناس أن أعراضها فقط ألم شديد فى الصدر، ولكن هناك عدد من العلامات التى تحدث قبلها تحذر الشخص من حدوثها، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



النوبة القلبية

أعراض النوبة القلبية المبكرة

على الرغم من أن معظم الأزمات القلبية مفاجئة، إلا أن بعضها قد يحدث بشكل تدريجي، ومن علامات الإنذار المبكرة الشائعة للنوبة القلبية.

-الضغط أو ضيق في الصدر (بدلا من الألم).

-ألم في الذراع والفك والعنق أو الظهر.

- العرق.

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-ضيق في التنفس.

-غثيان.

-التعب والإرهاق.

علاج الأزمة القلبية

غالبًا ما يتردد الأشخاص الذين يتعرضون لبعض هذه العلامات الدقيقة في التوجه إلى المستشفى، ويمكن أن يكون للغثيان أو آلام الرقبة أسباب أخرى غير خطيرة، ولكن قد تكون علامة على الإصابة بنوبة قلبية، لذا من الأفضل الذهاب للمستشفى فوراَ بدلاً من وقت متأخر.

تحدث النوبة القلبية عندما يتم حظر تدفق الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى إتلاف عضلة القلب، وبدون علاج عاجل، ستبدأ أنسجة القلب في الموت، وكلما بدأ الطبيب في العلاج فى وقت مبكر كلما كانت النتيجة أفضل فى الوقاية من الأزمة القلبية.

يمكن للأطباء إعطاء الأدوية وتنفيذ الإجراءات لإزالة الانسداد واستعادة تدفق الدم إلى القلب.