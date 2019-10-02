شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك بإفطار صحى من الطبيعة.. أفضل 5 وجبات غنية بالبروتين والألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "FoodEatSafe" إن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، وتشير الأبحاث إلى أنه يميل الأشخاص الذين يتناولون أكبر وجبة فى الإفطار إلى زيادة الوزن عن الأشخاص الذين يتناولون أكبر وجبة فى الغداء أو العشاء.



البيض أفضل وجبة للإفطار

طريقة رائعة لبدء صباحك، لا يؤثر البيض على نسبة الكولسترول في الدم، ويحتوى صفار البيض على الكثير من البروتين والدهون الصحي، بطبيعة الحال، استخدم زيتًا صحيًا مثل الزيتون أو جوز الهند مع بعض الإضافات.



الفاصوليا تحتوى على بروتين نباتى لوجبة إفطار صحية

قد يجد معظم الأمريكيين أن الفاصوليا والبقوليات وجبة فطور غريبة، لكن الثقافات الأخرى تعرف قيمة الفاصوليا على الإفطار، فهى تحتوى على نسبة عالية من البروتين، والألياف، والنشا المقاوم، مما يجعلك تشعر بأنك تشعر بالشبع، والفاصوليا هى مصدر رائع للزنك، والفولات، والبوتاسيوم، والحديد، والماغنيسيوم. جرب وجبة الإفطار مع الفاصوليا قليلة الدسم والبيض المخفوق لتناول وجبة فطور صحية.

يحتوى الجبن المنزلى كامل الدسم على حمض اللينوليك (CLA) والذي يستخدم لمحاربة السرطان وتصلب الشرايين والسمنة، من بين حالات أخرى، يمكن أن يساعد اللينوليك CLA أيضًا في تقليل الحساسية الغذائية لدى بعض الأشخاص، أضف بعض بذور الكتان، أو التوت أو المكسرات لتعزيز المغذيات وإضافة بعض النكهات الإضافية.

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الشوفان يحتوى على الألياف المفيدة لصحتك

على الرغم من أن الحبوب عالية السعرات المطلية بالسكر ليست أفضل مصدر للإفطار، فهناك بعض الحبوب الكاملة الرائعة الموجودة، يقدم كل من الشوفان والأرز البني، وجبات إفطار لذيذة للغاية، ويتم طهيها بسرعة.



المكسرات من الإضافات الصحية التى يمكن وضعها على وجبة الإفطار

تعد إضافة المكسرات إلى وجبة الإفطار طريقة رائعة لإضافة البروتين والألياف والدهون الصحية، تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الماغنيسيوم والبوتاسيوم، والدهون غير المشبعة الأحادية الصحية.

ووجدت إحدى الدراسات أن إضافة القليل من المكسرات يوميًا، ساعد فى تقليل مستويات السكر في الدم والكولسترول في الدم، الجوز قد يحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويقلل من مقاومة الإنسولين ويقلل الالتهاب.

وتعتبر الفاكهة وسيلة رائعة لإضافة مجموعة متنوعة من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والألياف إلى وجبة الإفطار دون المبالغة في السكر.

وقد ترغب في تجنب الموز لأنه يحتوى على نسبة عالية من التربتوفان وقد يجعلك تشعر بالنعاس، التوت مصدر مهم لمضادات الأكسدة التي تحمي قلبك وقد تقلل الالتهاب، وتساعد في خفض نسبة الكولسترول في الدم والحفاظ على صحة خلاياك.

الإفطار لا يجب أن يكون مليئا بالسكر، فيجب عليك أن تختار أفضل فطار صحى مناسب لك مع تناول فنجان من القهوة، أو الشاي الأخضر.