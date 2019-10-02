شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف علاج الأظافر الغارزة فى اللحم ومتى تحتاج لطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأظافر الغارزة فى اللحم من المشاكل الجلدية الشائعة التى تصيب كثير من الناس، والتى تصيبك بالألم فى جانب الظفر، فى هذا التقرير نتعرف على طرق علاج الأظافر الغارزة فى اللحم وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

إذا تسببت أظافر أصابع القدم الغارزة فى اللحم في حدوث كسر في الجلد، يمكن للبكتيريا أن تدخل وتسبب العدوى، مما يجعلها أكثر إيلاماً ومن علامتها احمرار وتورم وألم شديد فى الأظافر.

علاج الأظافر الغارزة فى اللحم

يمكنك علاج الأظافر الغارزة فى اللحم في المنزل، وذلك فى حالة إذا لم تظهر على أظافرك أي من علامات العدوى ومنها- التورم ، الاحمرار والرائحة الكريهة.

ولعلاجها انقع الظفر فى ماء دافئ مع ملح خشن، ثم يوضع مرهم مضاد حيوي وضمادة على المنطقة المصابة.

Advertisements

-قم بإزالته بنفسك إذا لم يكن هناك التهاب.

-والملح الخشن يخفف الجلد ويقلل الالتهاب.

-يمكنك محاولة قص المنطقة المصابة ووضع مرهم مضاد حيوي بعد ذلك.

-إذا ظهرت علامات العدوى يمكنك الذهاب للطبيب للتخلص من الألم وشفاء العدوى، ولا تتجاهل أبداً الظفر المصاب، حيث يمكن أن تنتشر العدوى لفترة طويلة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة ، خاصة إذا كنت تعاني من ضعف تدفق الدم أو ضعف الجهاز المناعي أو الاعتلال العصبي السكري.