شكرا لقرائتكم خبر عن تناول حبوب البن يحمى من تليف الكبد والاكتئاب ومرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل البعض هل حبوب البن آمنة للاستهلاك؟ عادة ما يتم تجفيف حبوب البن وتحميصها، وإعدادها للقهوة، والتى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية.



فوائد حبوب القهوة

قال موقع "boldsky "، إنه تم ربط شرب القهوة بمختلف الفوائد الصحية، مثل إنقاص الوزن، وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر، ومنع ظهور مرض الكبد، كما أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة، وتحتوى على مضادات الأكسدة القوية، كما أن حبوب البن غنية بحمض الكلوروجينيك الذي ينتمي إلى عائلة "البوليفينول" التي تساعد على تحسين صحتك العامة، ومع ذلك، فإن كمية حمض الكلوروجينيك في حبوب القهوة تختلف باختلاف طريقة التحميص ونوع الحبوب، وثبت أن القهوة تقلل من الالتهاب، وتقاوم الخلايا السرطانية، وتمنع أمراض القلب والسكتة الدماغية، تمنع ظهور أنواع معينة من السرطانات، يوفر الحماية من إضطرابات الدماغ، مثل الاكتئاب ،ومرض الزهايمر، ومرض الشلل الرعاش، مفيد لأمراض الكبد مثل أمراض الكبد الدهنية غير الكحولية، وتليف الكبد.

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هل حبوب القهوة امنة ؟؟

هل من الآمن تناول حبوب البن؟

نعم، من الآمن تناول حبوب القهوة، ولكن، فقط في الاعتدال، تناول حبوب القهوة أو مضغها يسمح للكافيين بدخول جسمك مباشرة لأنه يسمح بالامتصاص السريع للكافيين من خلال بطانة فمك، يتم زيادة الفوائد التي يمتلكها حبوب البن عند استهلاكها كما هي، في حالات الإعجاب ذاتها، وبالتالي التأكيد على أهمية استهلاكه باعتدال، بالمقارنة مع حبوب البن الخضراء، تعد حبوب البن المحمصة مناسبة للاستهلاك المباشر، فحبوب البن الخضراء ذات نكهة مرة وخشبية.

وقالت الصحيفة، إن أحد الأنواع الشائعة الأخرى من حبوب القهوة المستهلكة هي حبوب القهوة المحمصة المغطاة بالشوكولاتة، والتي ليست فقط لذيذة، ولكنها مفيدة أيضًا لصحتك.