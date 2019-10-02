شكرا لقرائتكم خبر عن آلام فى الصدر وصعوبة فى البلع.. علامات تؤكد إصابتك بالتهاب المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المريء عضو مهم فى الجهاز الهضمى حيث أنه يعد أنبوبة توصيل للطعام من الفم إلى المعدة وأى ضرر يلحق به أو إصابته بإلتهاب يؤدى إلى الشعور بألم شديد وحرقه وصعوبة فى البلع وألم في الصدر وهو أمر مزعج للغاية.

ووفقا لموقع " mayoclinic" هناك عده أسباب وراء الإصابة بالتهاب المريء وأكثر شيوعا هو ارتجاع أحماض المعدة والعدوى وتناول بعض الأدوية، ويعتمد العلاج على تحديد السبب وراء حدوث الالتهاب وهى حاله يجب عدم اهمالها حتى لا يتفاقم الأمر ويصل إلى تلف بطانة المريء وعدم قدرته على القيام بعمله وهى نقل الطعام والمشروبات من الفم إلى البطن.

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ومن أبرز أعراض الإصابة بإلتهاب المريء صعوبة البلع، وألم فى الصدر خاصة عند تناول الطعام، انحشار الطعام، حرقة المعدة.الأمر غير مقتصر على البالغين فقط، ولكن قد يصاب به ايضا الأطفال والرضع وهو ما يؤثر على نموهم بشكل طبيعى.

أحد انواع التهاب المريء هو الالتهاب "اليوزيني"، واليوزينيات هي خلايا الدم البيضاء التي تلعب دور مهم في ردود الأفعال التحسسية، ويحدث هذا النوع من الالتهاب عند ارتفاع تركيز خلايا الدم البيضاء هذه في المريء، وهناك محفزات لهذا النوع من الالتهاب مثل تناول أطعمة مثل الحليب والبيض والقمح وفول الصويا والفول السوداني والفاصوليا واللحم البقري.