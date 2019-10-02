شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهم الذكاء الاصطناعى فى علاج مرض كرون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون طريقة جديدة قد تساعد فى تحسين فهم وعلاج مرض كرون، الذى يسبب التهاب فى الجهاز الهضمي.

استخدمت الدراسة، التى نشرت فى مجلة "Genome Medicine "، الذكاء الاصطناعى (AI) لفحص العوامل الوراثية لمرض كرون فى 111 شخصًا.

ووفقا للدراسة فإن هذه الطريقة يمكن أن تساعد فى الكشف عن الجينات التى لم يتم اكتشافها من قبل والتى ترتبط بالمرض، بل والتنبؤ بما إذا كان هناك آلاف آخرين أصيبوا بالمرض.

وقالت يانا برومبرج، أستاذة مشاركة فى جامعة روتجرز فى الولايات المتحدة: "أسلوبنا ليس أداة تشخيص سريرية، لكنه يولد ملاحظات مثيرة للاهتمام يجب متابعتها".

وقال برومبرج: "يمكن أن يكشف المزيد من العمل التجريبى عن الأسباب الجزيئية وراء بعض أشكال مرض كرون، وربما يؤدى إلى علاجه بشكل أفضل، حيث يصيب مرض كرون حوالى 780.000 شخص فى الولايات المتحدة.

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قد يحدث التهاب مزمن فى أى جزء من الجهاز الهضمي، على الرغم من أن الأعراض قد تحدث فى مكان آخر، كما يمكن أن يسبب آلام المفاصل ومشاكل الجلد، وقد يعانى الأطفال المصابون بالمرض من مشاكل نمو، وفقًا لمكتبة الولايات المتحدة الوطنية للطب.

قام فريق البحث بتقييم المتغيرات الوراثية لدى 111 شخصًا، من بينهم 64 مصابًا بمرض كرون، واستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعى لتحديد الجينات التى تغيرت وظائفها فى مرضى كرون أكثر من الأشخاص الأصحاء، والعكس.

وقالت الدراسة إنه على الرغم من أن دقة النموذج قد تتحسن من خلال ضم المزيد من الأشخاص، إلا أنها قد تساعد فى الكشف عن أصل مرض كرون وتحسين التشخيص المبكر، وقال برومبرج: "يمكننا استخدام المعرفة المكتسبة من هذه الدراسة لنمذجة الأمراض الوراثية الأخرى بالمثل".