شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب توقف عن تناول الخضراوات النيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول الخضراوات النيئة يقتل بكتيريا الأمعاء التي تعزز الجهاز المناعي والهضمى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن سلق الجزر بدلا من تناوله نيئًا قد يعزز بكتريا الأمعاء والعكس صحيح.

اضرار الخضراوات النيئة

وفي بحث أجري في كل من الفئران والبشر، وجد العلماء أن تناول الطعام النيئ يقتل البكتيريا المفيدة في أجسامنا - المعروفة مجتمعة باسم الميكروبيوم.

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وقال الباحثون إن السبب في ذلك هو أن تناول الطعام المطبوخ يمكن أن يعزز صحة الأمعاء بينما تحتوي العديد من الأطعمة النيئة على مركبات تقتل الكائنات الحية المجهرية ، مما يعني أن الكثير من البكتيريا المعوية تتدمر.

وقال الدكتور "بيتر ترنباو" ، أستاذ مشارك في علم الأحياء المجهرية وعلم المناعة في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو: "لقد درس مختبرنا وآخرون كيف تؤثر الأنواع المختلفة من الحمية الغذائية - مثل الوجبات الغذائية النباتية مقابل اللحوم - على الميكروبيوم".

وفسر الباحثون إن أحد أسباب هذه التغييرات هو أن العديد من الأطعمة النيئة تحتوي على مركبات مضادة للميكروبات تتلف البكتيريا في أجسامنا أو تقتلها.