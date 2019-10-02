شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين التهاب المفاصل الروماتويدى وجفاف العين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بألم فى المفاصل والعضلات قد يكون وراؤه العديد من الأسباب أهمها" التهاب المفاصل الروماتويدى" والذى يصعب تشخيصه مبكرا لتشابه أعراضه مع كثير من الأمراض الأخرى، ولكن إذا وصل الأمر إلى حدوث تورم فى المفاصل واحمرارها فهنا تتأكد من الإصابة بالروماتويد.

ووفقا لموقع" mayoclinic"تساعد ممارسة الرياضة بانتظام والتمارين الخفيفة فى تقوية العضلات والمفاصل، بالإضافة إلى استخدام الحرارة والبرودة، فيمكن أن تُساعد الحرارة في تخفيف الألم واسترخاء العضلات المشدودة والمؤلمة، أما البرودة تعمل كمخدر طبيعى للشعور بالألم وتقلل من التورم.

كما كشفت عدد من الأبحاث والدراسات أن تناول بعض المكملات الغذائية التى تحتوى على زيت السمك قد تقلل من آلام التهاب المفاصل الروماتويدي.

ومن المعروف عن التهاب المفاصل الروماتويدي أنه يصيب مفاصل القدمين واليدين والركبتين لكنه قد يصل الأمر إلى التأثير على العينين أيضا، وأكثر الأعراض الشائعة التي تصيب العينين بسبب التهاب المفاصل الروماتويدي هو جفاف العين.

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ويجب التعامل بحذر واهتمام مع حاله جفاف العين لأنها قد تؤدى إلى الحاق الضرر بالقرنية وعدم وضوح الرؤية .

وقد يتطور الأمر فى ان يصبح جفاف العين عرض للإصابة بمتلازمة شوغرن وهي اضطراب مناعة ذاتية يصاحب التهاب المفاصل الروماتويدي.

كما يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى حدوث التهاب في الجزء الأبيض من العين، مما قد يؤدي بدوره إلى احمرار العينين وإصابتهما بالألم.