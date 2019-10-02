اعرف أهمية التعرض للشمس لكبار السن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آشعة الشمس لها فوائد صحية عديدة لكل إنسان، وهى مفيدة بشكل خاص لكبار السن، لأنها تمنح الجسم فيتامين د الذى يساعد فى تقوية العظام، فى هذا التقرير نقدم أبرز فوائد التعرض للشمس لكبار السن، وفقاً لموقع "Home care assistance"، وبمناسبة اليوم العالمى لكبار السن فى 1 أكتوبر من كل عام نتعرف على أبرز فوائد التعرض للشمس لكبار السن.



1فوائد الشمس لكبار السن

فوائد التعرض للشمس لكبار السن1- تنظم أنماط النوم

النوم المتقطع هو شكوى شائعة بين كبار السن، وتلعب الشمس دورًا قويًا في دورة النوم، فعندما يستشعر الجسم أشعة الشمس الطبيعية، فإنه يتوقف عن إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن النوم.

وأثبتت الدراسات أن كبار السن الذين يستمتعون بأشعة الشمس في الصباح تقل لديهم مشاكل النوم أثناء الليل.

2- يقلل من خطر الاكتئاب

التعرض للشمس يومياً لكبار السن يساعد فى تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، وفى موسم الشتاء فإن الاضطراب العاطفي الموسمي هو نوع من الاكتئاب الذى يحدث أحيانًا في أوقات لا يستطيع فيها الأشخاص الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين، لذا إن الحصول على حوالي 30 دقيقة من الشمس كل يوم يمكن أن يساعد في منع وتخفيف أعراض الاكتئاب لدى كبار السن.

3- يخفف من أعراض الزهايمر

يتعرض كبار السن المصابون بمرض الزهايمر أحيانًا لتغييرات في إيقاع الحياة اليومي، مما يؤدي إلى زيادة الأعراض في أوقات معينة من اليوم، ولكن التعرض لأشعة الشمس أثناء النهار يقلل من شدة هذه الأعراض ويساعد كبار السن الذين يتلقون رعاية الزهايمر على الشعور بمزيد من اليقظة والسعادة خلال باقى اليوم.

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4. يزيد إنتاج فيتامين د

كثير من كبار السن يعانون من نقص فيتامين (د)، وهو عنصر مهم لصحتهم، يعتمد جسم الإنسان على ضوء الشمس لإنتاج فيتامين (د)، وكبار السن الذين يفتقرون إلى هذه المغذيات معرضون لخطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

على الرغم من أنه من المهم تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، إلا أنه ينبغي أن يظل أحبائك يتعرضون لضوء الشمس 10 دقائق كل يوم حتى يتمكن جسمه من إنتاج فيتامين (د).

وبحسب موقع Visitingangeleفإن فيتامين د له مجموعة فوائد لكبار السن ومنها:

-تقوية العظام.

-تحسين المزاج.

-تحسين الإدراك.

-صحة القلب والأوعية الدموية.