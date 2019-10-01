بسبب المستحقات المالية.. مصر المقاصة يتسبب في أزمة جديدة للزمالك

تسبب نادي مصر المقاصة في أزمة جديدة لنادي الزمالك بعدما رفض إذاعة المباراة التي تجمع بينهما الخميس المقبل لأسباب مادية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة، الخميس المقبل، على ملعب استاد السلام، في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري.

وأكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن ناديه له مستحقات متأخرة بقيمة كبيرة لدى الشركة الراعية منذ الموسم الماضي، إضافة إلى أن النادي لم يحصل على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.

وأوضح هويدي أن مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد.

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ولم تكن تلك الأزمة هي الأولى التي يعاني منها الزمالك في الفترة الأخيرة، حيث دخل في أزمة أخرى قبل أيام بسبب مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أجل البت في موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما رفض النادي السنغالي لعبها بعد تأجيلها وتغيير ملعبها.

وشهدت الجولة الأولى من الدوري المصري رفض نادي أسوان إذاعة مباراته أمام مصر المقاصة بسبب عدم حصوله هو الآخر على مستحقاته من الشركة الراعية.

وكان مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام "ميدو" قد نجح في تحقيق الفوز على أسوان في مباريات الأسبوع الأول بنتيجة 3-2.

وعلى الجانب الآخر حسم الزمالك بقيادة مديره الفني، الصربي "ميتشو" مباراته الأولى بالدوري المصري الموسم الحالي بالفوز بهدف دون رد على نظيره الاتحاد السكندري سجله مصطفى محمد.