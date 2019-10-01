شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات جديدة من أضرار السجائر الإلكتورنية على الرئة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى أربعة علماء من أربع جامعات رائدة في الولايات المتحدة الأمريكية مراجعة شاملة لأضرار السجائر الإلكترونية، ونشرت نتائجها اليوم في المجلة الطبية البريطانية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال الدكتور والعالم "روب تاران" ، أستاذ في بيولوجيا الخلية وعلم وظائف الأعضاء: "تشير الدراسات إلى آثار بيولوجية ضارة على صحة الرئة والخلايا في البشر والحيوانات وفي عينات الأنسجة التي تمت دراستها في المختبر".

اضرار السجائر الالكترونية

وتابع "تاران": "تتشابه آثار السجائر الإلكترونية مع تلك التي تظهر في السجائر التقليدية، ويعلم الأطباء أن تطور الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة والمتعلقة بتدخين السجائر ، مثل سرطان الرئة وانتفاخ الرئة ، يستغرق عقودا من الزمن لتتطور، وأيضًا استغرق الأمر عشرات السنوات لإثبات علميًا أن تدخين السجائر يسبب السرطان".

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السجائر الالكترونية

وقال "تاران"، وهو أيضًا عضو في مركز السرطان الشامل التابع لجامعة كاليفورنيا في لندن : "حصلت السجائر الإلكترونية شعبية لمدة 10 سنوات، وظل العلماء يدرسون آثار السجائر الإلكترونية منذ حوالي خمس سنوات، وما وجدوه يشير إلى أن السجائر الإلكترونية لا تخلو من الآثار الضارة وغير آمنة".

ووجد العلماء الآخرون "جيفري جيتس"، أخصائي أمراض الرئة والعناية المركزة في جامعة كاليفورنيا والعالم "سفين إريك جوردت"، أستاذ مشارك في علم التخدير في جامعة ديوك، و "روب ماكونيل"، أستاذ الطب الوقائي في كلية الطب كيك في جامعة جنوب كاليفورنيا، عدد من النتائج الرئيسية وتشمل:

زيادة في الأعراض التنفسية لدى المراهقين ، مثل زيادة الأعراض الشبيهة بالتهاب الشعب الهوائية ، وزيادة الربو ، وضيق التنفس ، إلخ، بسبب السجائر الإلكترونية.

تلف الرئة المحتمل (مثل تلف دم الرئة) ، وحددت تقارير حالات من جميع أنحاء العالم تشير إلى التهاب رئوي دهنى يشبه ما يُرى مع الوباء الحالي في الولايات المتحدة .

زيادة في خطر تلف الرئة والاكتئاب المناعي ، مثل زيادة التعرض للعدوى البكتيرية أو الفيروسية .

وجدت معظم الدراسات أن التعرض للسائل الإلكتروني للخلايا الرئوية كان له آثار، بما في ذلك تسمم الخلايا وضعف الوظائف المتخصصة ، مثل الإفرازات وحركة البلعوم ، والتي تعد مهمة لوظيفة الرئة الصحيحة.

كما سلط العلماء الضوء على التحديات التي تواجه الباحثين في هذا المجال وقدموا توصيات للبحوث المستقبلية، مثل الحاجة إلى البحث عن الآثار الضارة المحتملة للسجائر الإلكترونية على نمو رئة المراهقين.