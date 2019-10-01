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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمتا الـ FDA والـ DEA يحذران من بيع الأدوية بشكل غير قانونى على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية “FDA” وإدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة “DEA” رسائل تحذير مشتركة إلى أربع شركات على الإنترنت، تدير مجموعة من 10 مواقع إلكترونية، وتسوق نسخًا غير معتمدة وغير مسجلة من الأدوية الأفيونية بشكل غير قانوني ، بما في ذلك الترامادول.
وتنص رسائل التحذير الصادرة إلى كل شبكة من الشبكات على وجوب التوقف الفوري عن بيع هذه المواد الأفيونية بشكل غير قانوني للمستهلكين الأمريكيين.
ويوضح هذا العمل المشترك التزام الحكومة الفيدرالية بتعزيز التنسيق بين الوكالات لمواجهة أزمة المخدرات التى تباع على الانترنت.
وقال نائب مفوض إدارة الأغذية والعقاقير ، "نيد شاربلس" ، دكتوراه في الطب: "تعمل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على معالجة أزمة المواد الأفيونية بقوة على جميع الجبهات، لافتاً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي نصدر فيها رسائل تحذير مشتركة معهم".
وشدد الباحثون على أن المرضى الذين يشترون الأدوية بما في ذلك المواد الأفيونية، من صيدليات الإنترنت غير القانونية يعرضون صحتهم للخطر لأن المنتجات ، في حين يتم تسويقها على أنها أصلية ، قد تكون مزيفة أو ملوثة أو منتهية الصلاحية أو غير آمنة.
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