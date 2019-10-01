شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فتاة بمرض نادر يحدث لواحد فى المليون بسبب عدوى الغشاء المخاطى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا ماتت بعد توقف قلبها فجأة، نتيجة إصابتها بعدوى فطرية تحدث بنسبة واحد في المليون فى الجهاز التنفسى نتيجة الإصابة بجراثيم العفن.



اثناء مرضها

جايد أوينز، من منشستر، أصيبت بالتهاب الغشاء المخاطي الذي أكل حلقها وممراتها الهوائية، والممرات المؤدية للرئتين.



بسبب هوايتها فى ركوب الخيل

ومرضت الفتاة التى كانت تهوى ركوب الخيل بمرض التهاب في الصدر في مايو من هذا العام، وعندما أجرت اختبارات اكتشفوا أنها مصابة بمرض السكر من النوع الأول ، تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى لإنقاذ حياتها بأعجوبة بعد أسبوعين في العناية المركزة.

لكن بينما كانت أمها لويز، 35 سنة، تستعد لإحضار ابنتها إلى المنزل، بدأت جايد تسعل بالدم، وتوفيت بشكل مأساوي في غضون 20 دقيقة.



جايد اثناء ركوبها الخيل قبل مرضها

قالت الأم: "إنه أمر لن أنساه أبدًا، وأنا أرى ابنتى في الغرفة وهى مغطاة بالدماء، حيث كان مثل مشهد القتل، لقد انفجرت الأوعية الدموية في حلقها، ونزفت حتى الموت، لقد اختنقت بدمها، كان أمرًا مروعًا أن نرى ذلك ولن أنساه أبدًا".



لم تدرى انها ستتوفى

كشفت الاختبارات في وقت لاحق أنها مصابة بمرض الغشاء المخاطي، وهي عدوى فطرية نادرة للغاية عادة ما يسببها التنفس في جراثيم العفن، وتستهدف العدوى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، والذين يعانون من مرض السكر من النوع 1معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بعدوى الغشاء المخاطي.

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جايد قبل مرضها

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لم يتم معرفة سبب الاصابة بجراثيم الفطريات، لكن والدتها تشك في أنه ربما كان بسبب هواياتها الخارجية فى ركوب الخيل.

وقالت لويز، وهي خبيرة تجميل: "العدوى انتهازية، أصابت إبنتى "جايد" لأن نظام المناعة لديها ضعيف بالإضافة لإصابتها بمرض السكر، مضيفة أن ابنتها أمضت "أسبوعين " في المستشفى، حيث كانت تستعد للخروج، ولكن في صباح اليوم تدهورت حالتها وكانوا يعملون لإنقاذها،بعد 20 دقيقة جاءوا وأخبرونا بأنها توفيت، لقد كان مفاجئة غير متوقعة.

وقالت لويز، إن سبب الوفاة قد تم تأكيده بالفعل على أنه التهاب بالغشاء المخاطي، وهي عدوى فطرية توجد فقط بمعدل 1.7 من بين كل مليون شخص.