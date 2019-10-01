اختبار بول جديد للكشف عن سرطان البنكرياس في مرحلة مبكرة

القاهرة - لايف ستايل
طور العلماء اختباراً جديداً للبول يمكنه الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس الذي يعتبر واحداً من أكثر أشكال السرطان فتكاً على الإطلاق.
في وقتنا الحالي 5 بالمئة فقط من مرضى سرطان البنكرياس يبقون على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص، ولكن بفضل هذا الاختبار يمكن أن تزيد معدلات البقاء على قيد الحياة لأولئك الذين يتم تشخيصهم في أطوار الورم الأولى إلى 60 بالمئة.
وقد وصل الاختبار، الذي طوره باحثون في جامعة كوين ماري في لندن، إلى المرحلة النهائية من التحقق وسيتم تطويره لاستخدامه على المرضى، خلال وقت قصير.
وقالت البروفيسورة تاتيانا كرنوجوراك يورشيفيتش من معهد بارتس للسرطان: "إذا تمكنا من اكتشاف سرطان البنكرياس عندما تكون الأورام صغيرة، فقد نرى تأثيراً كبيراً على مستقبل حياة المريض"
وأضافت: " يمكن أن تؤدي إزالة الأورام التي يبلغ طولها 1 سم أو أصغر إلى زيادة معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى حوالي 60%"
تم الكشف عن الاختبار لأول مرة من قبل أكاديميين بريطانيين في عام 2015، بعد تشخيص إصابة 500 مريض بالسرطان في مرحلة مبكرة بدقة 90%.
يذكر بأن العلماء ينوون تجريب اختبار البول الجديد على أكثر من 3000 مريض في دراسة إكلينيكية مدتها أربع سنوات، وسيتم وضعه قيد الاستخدام إن أثبت نجاحه، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.
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