ظهور فيروس حمى غرب النيل لأول مرة في ألمانيا

سجلت ألمانيا لأول مرة حالة إصابة بشرية مؤكدة بفيروس حمى النيل الغربي الذي ينتشر عبر البعوض.

وأعلنت عدة مؤسسات، من بينها معهد "روبرت كوخ" الألمانية للأبحاث والتحاليل في برلين، اليوم الجمعة أن "الشخص المصاب بالفيروس من ولاية سكسونيا (شرقي ألمانيا) عانى من التهاب الدماغ،

وتلقى العلاج في مستشفى سانت جورج بمدينة لايبتسيج، وتعافى من الإصابة".

ولا يكون للإصابة بالمرض بين البشر أعراض في الغالب، ومن النادر للغاية أن يتخذ المرض مسارات شديدة ومميتة، ويصيب في المعتاد كبار السن من أصحاب التاريخ المرضي.

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ولم تسجل ألمانيا حتى الآن سوى إصابات فردية بهذا الفيروس لدى مسافرين جاءوا من مناطق مصابة.

ومنذ عام 2018 يتم رصد إصابة طيور وخيول في عدة ولايات بألمانيا بهذا الفيروس الذي ينحدر في الأساس من أفريقيا.

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