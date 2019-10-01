5 أنواع من القهوة عليك تجريبها

يقصد الكثير من الناس عدداً من المقاهي الفاخرة من أجل الاستمتاع بمذاق القهوة الفاخر والمميز مع الأصدقاء، فالقهوة جزءاً من أسلوب حياة ملايين البشر يومياً، وبما أن للقهوة يوماً عالمياً يحتفل فيه العالم بمشروبهم المفضل، والذي يصادف الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، نستعرض فيما يلي أنواع القهوة المختلفة التي يتميز كل منها بمذاق فريد.

فيما يلي 5 أنواع من القهوة يمكنك احتساؤها والاستمتاع بمذاقها، كما وردت في صحيفة تايمز أوف إنديا:

１- القهوة الفيتنامية المثلجة

قهوة دسمة وغنية يتم صنعها من خلال إضافة القهوة المخمرة الكثيفة إلى الحليب المكثف المحلى، لإعطاء نكهة قوية وحلوة.

２- قهوة بحرية

هذه القهوة من أكثر أنواع القهوة تميزاً في المذاق وذلك بسبب إضافة طعم مالح لها، يتناسب مع الأشخاص الذين يحبون المذاق المالح.

３- قهوة اسبريسو سبرتزر

تمثل قهوة اسبريسو سبرتزر، إحدى أكثر النكهات التي تتناسب مع حرارة الصيف لاحتوائها على مكونا منعشة بنكهة البطيخ والورد والصودا.

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4- قهوة القرفة الباردة

القرفة مشروب شائع يتناوله الملايين من الأشخاص في العالم، ويمكن إضافة أحد محسنات النكهة الطبيعية لها للحصول على مذاق رائع.

６- القهوة بالبندق

يضيف البندق نكهة الشوكولاتة إلى القهوة مما يجعل القهوة ذات مذاق مميز.

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